Provenienti dalla Finlandia, questial loro debut album ci presentano 12 canzoni abbastanza interessanti i cui riferimenti sono chiaramente riconducibili ai Guns meno sleaze e piu' energici a ai Metallica dell'era Load a Re-LoadTutti provenienti da altre band, questo nuovo progetto è stato messo in piedi nel 2014 dal bassista Toni Broman che ha preso il meglio dello style metal dei 90', ha frullato insieme i citati gruppi e ha forgiato il suono deiInfluenze a parte l'attitudine è quella giusta, un solido riffama hard rock, un tocco di metal, un atteggiamento punk ed ecco qui l'opener "" che inizia con un basso distorto addirittura alla Motorhead per poi lanciarsi in un metal tirato, la successiva "" ricorda molto "We Don't Celebrate Sundays" degli Hardocore Superstars, "" è un buon mid tempo mentre in ""," e nella titletrack troviamo i Guns piu' arcigni. "" è un lento alla Metallica con le vocals spudoratemente debitrici di Hetfield e con "" le ritmiche tornano veloci.Insomma, un debut interessante forse un po' penalizzato da una registrazione mooolto essenziale e da una cover album decisamente brutta!