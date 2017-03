Stolto lo è chi lo stolto lo Fa.Ci è voluto un Bimestre per accettare, cogliere e comprendere il valore di questo album.Dirge è quanto di più sentito ci sia in giro. Genere strutturato, accumulato, trasverso e profondità apparentemente retoriche. Voci tetre, spinali e spinose, come la tradizione scura impone e...quei soliti stilemi ritmici.Eppurè davvero-davvero-davvero un artificio raro, composto, potente, a tratti impalpabile e illimitato.L'opera ha una costanza certosina: le trame succedono come le storie nei tappeti persiani.La radice stessa del culmine laborioso dei Raspail è la goccia, la singola goccia. Laddove un blocco renale non sia letale ogni molecola d'acqua è essenziale come l'intero oceano.E conta, sempre più, il come a sfavore dei perchè. E conta solo inchinarsi ad una stalattite in mezzo ad un prato."Splaccatevi" il cuore se sentite, che il sangue è il battito, che il pulsare è figlio della stella stilla."Ode a" Tusculum, Ode ai pregni viandanti "neo"bronziferiIANUS, ISRAFIL, ZENO.Dalla città più bella di ogni storia ai villaggi dell'animo è tutto...