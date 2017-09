Diabolicus Felinae Pandemonium è il grand ritorno dei cari torinesi ɹolʎɐʇ ʎuuoɹ!.ahahhahahah! anzi... AhrararaUfo robot e pioggia di notes // una recensione inutile quanto l'album // un tripudio di bites che nemmeno se trecento del popolo d Goran Bregovićscapicollassero dal Sacré-Cœur! // alba a levante...molto levanteSIGH-sighSalta all'occhio la militanza sotto-cassa (di chi?)Mi auguro che D F P sia l'ultimo dei Pryapisme privo di salti quantici in direzione di evoluzioni di senso, di stile e di retorica*(Charles Darwin; L'origine delle specie; 1872; 6ª edizione; capitolo XV)dai, dai dai dai!!! superiamo le concezioni discretamente localistiche a favore di una gravità decentemente non§continua?Superare la banalità del metal *conservatoriale a mezzo "ricetta per la torta di quarks lasciata dalla gattara del CERN su una racchettina da ping pong"mi sembra un esercizio libertario solo per i primi trenta secondi!Non mi permetto di interferire con gusti e attitudini di chi trae spunti dalla band francofona...ma consiglio ai musici di "La notion de chiralité de spin" difarsi una cura de "Il grande Lebowski" almeno dallaalla