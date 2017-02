Questosegna il ritorno degli austriacidopo 4 anni di silenzio dal loro ultimo "The bonding" ma francamente sembra che per& soci il tempo non sia trascorso per niente.Giunta all'ormai rispettabile cifra di 9 album infatti, la band della vocalist(bravina, carina, delicatina...tutti diminutivi purtroppo che non depongono certo a farne un'eroina del metal) ripropone l'ennesimo lavoro di metal sinfonico venato di melodie di facile presa e di poco spessore.L'openercon i suoi arpeggi dal sapore orientale non invoglia francamente ad andare avanti con l'ascolto, impressione suffragata dalla successiva, che si trascina per tutti i 5 minuti senza una trovata che faccia almeno togliere i piedi dal divano.con il suo incedere più deciso e d'impatto finalmente regala una luce nella nebbia ma, la seguente, provvede a spegnerla immediatamente offrendoci una ballad talmente piatta e priva di personalità che in questo periodo sarebbe stata bene sul palco dell'Ariston.è invece oggettivamente una bella traccia che, grazie ad un mood più oscuro, riesce a tenere desto l'ascoltatore ed a fargli desiderare di riascoltarla. Segnamo un punto per glifinalmente!Dalla successiva, che si avvale della Junge Philharmonie Freistadt Orchestra, ci si aspetterebbero grandi cose mentre purtroppo l'orchestra a volte pare addirittura fuori luogo quasi volesse ribadire solamente la propria bravura.E giungendo afaccio una riflessione: non vi sembrano cari ragazzi d'oltralpe un filo troppe 2 ballad (anonime per giunta) in un platter di 9 canzoni?Chiudono la releaseche totalizzano 19 minuti(!!!) riassumendo alla perfezione il senso di debolezza e di piattume che pervade tutto il lavoro.In conclusione: se amate questo genere di sonorità e siete già fans deglisapete cosa aspettarvi da loro per cuivi soddisferà, altrimenti penso che vi siano migliaia di proposte più interessanti nel panorama heavy internazionale.