Quando si dice continuità…In occasione della seconda fatica discografica, ici propongono:- medesimo titolo della prima (il “” non vale);invariata;di copertina pressoché speculare a quello dell’esordio;ancora una volta composta da quattro canzoni per mezz’ora abbondante di musica;in tutto e per tutto identic…Mmmh, fermi un attimo: sotto il profilo squisitamente musicale, il mio ruolo di recensore sofistico e pignolo impone di operare un distinguo.Se è pur vero, infatti, che la ricetta messa a punto dalla compagine belga ha mantenuto il suo sapore, altrettanto vero è che qualche variazione nel dosaggio degli ingredienti lo si percepisce.Il primo elemento di -lieve- rottura col passato si può rinvenire nelle scelte dietro al mixer: asce dipiù in risalto, produzione più affilata. In secondo luogo si nota, nelle nuove composizioni, uno svilimento delle influenzein favore di una reviviscenza dei retaggiQuindi, per intenderci, menoe più, menoe più, meno atmosfera e più aggressione, meno progresso e più tradizione, meno... ok, la smetto.Ciò emerge sin dalle prime note della sferzante opener “”, e viene poi confermato dalla ossessiva dissonanza del main riff della-che tuttavia impiega sin troppo ad entrare nel vivo- o ancora da “”, che in talune evoluzioni chitarristiche materializza addirittura lo spirito deiOgnuno di voi, in base ai gusti, valuti l’efficacia di una simile strategia. Per quanto riguarda il sottoscritto, preme segnalare che ilsi è mantenuto sui medesimi, (quasi) discreti livelli. Nulla che faccia gridare al miracolo, nulla che non si sia già sentito altrove, che possa cambiar la vita o stazionare per mesi nello stereo.Qualche buon momento convive con qualche momento di stanca, per canzoni di lunga durata che non sempre riescono a mantener vivo l’interesse.E tant’è.Nondimeno, “” merita la qualifica disolida, in grado di soddisfare senza troppi patemi gli amanti delle nere sonorità… purché non alzino troppo la barra delle aspettative.Cari(nel loro idioma suona meglio, in effetti), ci rivediamo per la parte III. Fate i bravi.