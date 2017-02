", diceva il(e se non sapete chi fosse, peggio per voi).E quindi, al fine di una totale ed univoca comprensione del testo, lasciatemi lanciare questo tecnicismo per spazzare il campo da ogni incomprensione:" per non dire di peggio, che tanto avete capito.Se avessi avuto 10 lire io ed una copia di "" acquistata iper ogni volta che ho sentito queste frasi, Il Graz avrebbe già accumulata una bella pensione ed i Cynic non avrebbero perso il contratto con, causa vendite insoddisfacenti, per poi barcamenarsi in una stentata carriera con la, ho detto Season of Mist, noneh, tanto per capirci.Mah, chissà questa schiera di illuminati dov'era nel 1993.Detto questo, se fate parte della schiera adorante "", "" fino ad arrivare all'ultimo "" dovreste evitare questa raccolta, per due motivi.Uno, non siete degni di cotale zuzzume sonoro.Due, i vostri delicati padiglioni auricolari potrebbero non reggere l'impatto.Tornando a cannone al passato glorioso che fu, ricordo come adoravo ed adoro tuttora i demo in questione, quando con un furioso tapetrading e con una dannata fatica dopo mesi e mesi di scambi si riusciva finalmente a posare le mani sui quattro incredibili demo dei Cynic, senza dubbio un qualcosa di inusuale, fresco e dirompente nella scena estrema di allora.Estrema sì, perchè i Cynic allora lo erano davvero e ancora mi risuona nella mente quella "" ammirata ed ascoltata fino al collasso su "" della Roadrunner, per poi ritrovarla stuprata e ridicolizzata su "Focus", tra odiosi vocoder e ridicoli intermezzi strumentali che ne azzeravano totalmente l'impatto e l'efficacia.Questi demo, in particolar modo il "", restituiscono alla grande massa quello che realmente erano in grado di fare, prima che il loro ego prendesse il sopravvento, prima che i PAV (pompini a vicenda) prevalessero sui brani e la loro qualità.Tre brani dal succitato "” (tra cui proprio la "Uroboric Forms" di cui vi parlavo precedentemente), altri tre dal “”, quattro dal famoso “” che per primo iniziò a diffondere il nome dei Cynic nell'underground internazionale, ed infine altri tre brani dal primissimo e grerzzo “”: questi ultimi due ovviamente di valore inferiore e con registrazione approssimativa rispetto agli altri, ma conal basso che poi ritroveremo negli anni successivi con due grandissime band comeNon c'è molto altro da dire a proposito, una ristampa che rende merito a chi da 24 anni aspettava una sorta di vendetta per quei demo, per quei Cynic che poi già dalla prima uscita voltarono le spalle alla musica estrema per darsi al manierismo più efferato.Un'uscita rivolta unicamente ai nostalgici di quei Cynic, non certo ai milioni e milioni di seguaci che ne hanno sancito successivamente il successo a livello mondiale, consacrandoli come band leggendaria e famosa in ogni angolo del globo.