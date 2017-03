Ecco un album di power metal che farà la gioia degli estimatori del genere; i riferimenti principali sono Power Quest, Persuader, Domine, Steel Attack, Iron Savior e quindi sapete già cosa aspettarvi, musica heavy, veloce, melodica, solenne, con chorus ed assoli volanti in primo piano, un mix fra power, thrash e speed metal ( “,” “,” invitano ad un sano headbanging ! ).Grande lavoro delle chitarre che sciorinano riff veloci e precisi, drumming iperveloce con doppiacassa costante come richiede il genere, le vocals di Chris Petersen sono chiare, potenti. La tensione nell’album è sempre alta e i pezzi scorrono via senza dare un attimo di respiro, “” è tra i pezzi migliori col suo tiro chitarristico, “” ci ricorda i Dragon Force e l’apporto del keyboardist Diego Valadez al sound del gruppo è costante e mai invadente, “” trasuda potenza da ogni nota e “” chiude in maniera epica con la sua velocità e le sue vocals altissime un lavoro assolutamente buono sotto tutti i punti di vista.Il disco è stato masterizzato da Peter Rutcho ai Damage Studios (Havok, Revocation, Vomitron, Armory) e gode di un’ottima produzione con un suono chiaro, forte, mentre l’artwork reca la firma di Colin Marks (Rain Song Design). Cosa fate ancora lì, correte a comprare questo ""!