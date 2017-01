Che alla quantità di idee non corrisponda necessariamente la qualità delle medesime è cosa nota. I 60 minuti di questopesano, c’è poco da fare, non tanto per la proposta musicale in sé (un pop travestito da gothic metal sinfonico) quanto per un approccio molto “scolastico” alla scrittura.Ma è meglio entrare nel dettaglio e andare con ordine…L’inizialesoffre di orchestrazioni plasticose e di elettronica annacquata, così come la successiva, dalle melodie Eighties di scuola AOR (riuscito invece il break strumentale). Nella miglior tradizione radiofonica, il modesto ritornello diarriva dopo 45 secondi, mentre, meno sostenuta, si perde nel solito finale in fade della serie. La titletrack, orecchiabile e complessivamente ben arrangiata, prelude alla discutibile, dalla strofa interessante ma dal ritornello/special a dir poco scontato. Anche ingli ottimi arrangiamenti cercano di colmare la pochezza della sostanza, situazione che si ripete in, che ha un buon tiro, sfumature dance, ma stacchi triti e ritriti. La ruffianafa il paio con, mid-tempo scarico dalla coda poco convincente., dalle connotazioni mainstream, punta nuovamente sull’arrangiamento e sfocia nella suicide-ballad(più vicina ache al metal), penalizzata da un pasticciato tentativo di inasprire il sound dalla metà in poi.Gli onnivori del genere potranno anche consumare il nuovo album dei, ma per quanto mi riguarda si tratta di una prova scarsotta...