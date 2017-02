La metal power band svedese deigiunta al settimo album in studio, prosegue quanto di buono aveva fatto sue ci presenta con questo “” pompose orchestrazioni, chorus coinvolgenti, grandi melodie, uso massiccio delle tastiere, ritmiche epiche e marziali, clean vocals, riff rocciosi ma sempre sostenuti da elementi melodici, solos veloci e tecnici, drumming con doppia cassa a manetta e non da ultimo una produzione impeccabile. Indubbiamente idimostrano di essere maestri nel combinare melodia con potenza, sfornando anthems davvero irresistibili, a partire dall’intro spoken “” in poi gli amanti del power classico avranno pane per i loro denti. L’ugola di Patrick J. Selleby, frontman dal 2010 che ha assicurato continuità alla band dopo le vicessitudini coi precedente singer Urban Breed, garantisce quel pathos interpretativo che è tutt’altro che scontato in un genere nel quale le vocals sono invece il trademark di un gruppo, fornendo in tutte le 12 tracce una prova sugli scudi; voce alta, pulita, potente, che sale nelle ottave e che spesso si unisce in cori spettacolari, le due asce Olsson sciorinano riff heavy power infarciti di melodia e assoli al fulmicotone, tecnici senza essere stucchevoli o ridondanti, mentre la sezione ritmica dà compattezza e precisione e le tastiere offrono un tappeto di base molto efficace risultando spesso predominanti nel sound della band. Difficile estrapolare alcuni brani a scapito di altri, in quanto l’album scorre piacevole e fiero senza cali di tensione o filler, ma se proprio fossi costretto a “sbilanciarmi” nei giudizi, potrei dire che, “” e la titletrack offorno la summa del meglio che isanno offire in termini di intecci fra chitarre e keyboards, ma non da meno sono l’epica “”, la metallica “”, in “” c’è un violino che ci riporta a un tipico mood medioevale, in “” ci sono rimandi ai Maiden nelle chitarre iniziali, “” ha il suo punto di forza nei cori imperiosi, “” ha una chitarra grintosa e “”, velocissima ed epica, chiude magistralmente un lavoro che unisce Manowar, Hammerfall e Stratovarius.Insomma se siete alla ricerca di atmosfere epiche, draghi sputafuoco, spade nella roccia e tutto ciò che l’immaginario fantasy puo’ offrire, acquistate a scatola chiusa questo “”; per gli altri è un’ottima occasione per conoscere una delle migliori power band europee … e scusate se e’ poco!