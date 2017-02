Cosa succede quando il cantante degli Argusincontra il chitarrista fondatore dei Fates Warningnon ha le caratteristiche proprie del “disco facile”: brani lunghi(ssimi) a cavallo tra doom e prog di scuola Seventies, composizioni poco fluide scaturite perlopiù dalla giustapposizione di parti non ben legate tra loro, performance così così.I primi quattro minuti dinon sono male: il forte carattere doom e il chitarrismo di memoria Queensrÿche ben si sposano con le ambizioni della band. Ma dalla metà in poi sono i cliché heavy/thrash a prendere il sopravvento, con la voce un po’ anonima diche non brilla né per “grazia” né per incisività.è un altro episodio moscio, una cavalcata dalle armonie spigolose che lascia il tempo che trova, e prelude alla riuscita, sabbathiana, lisergica “quanto basta” ma superflua dal settimo minuto in poi. Si scorgono luci e ombre anche in, con la bella introduzione chitarristica ma un’evoluzione poco ispirata (peccato perché anche il ritornello prometteva bene). L’infinitaha un buon tiro, inaspettate aperture melodiche dal sapore Eighties, ostinati in 5 e in 7, una coda grintosa che risolleva un po’ le sorti complessive dell’album. La chiusura è affidata a, brano strumentale lento e cadenzato che tutto sommato non sfigura.L’edizione in vinile è stata prevista con tre tracce cover bonus,degli Uriah Heep (ai qualisi sono indubbiamente ispirati per la composizione del loro debutto),dei Beau Brummels edei Black Sabbath. Mah.Disco molto al di sotto delle aspettative. Non so se ho tutta ‘sta voglia di ascoltare un secondo capitolo…