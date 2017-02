Ne hanno fatta di strada i finnicida quando nel 2008 vinsero il Wacken Open Air Metal Battle e la competizione della Radio Rock Starba, attirando le (come spesso accade) lungimiranti attenzioni della, ed oggi con questotagliano il traguardo della quarta release.La formula dei nostri è quantomai semplice:"100% Heavy Metal - 0% Bullshit!” e non deflettono da questo motto nemmeno di un centimetro.Come nel precedentela musica presentata è una miscellanea ben dosata di NWOBHM, power metal e spruzzate di AOR per non farsi mancare nulla, il tutto confezionato in modo assolutamente coerente.Ecco, se dovessi usare un aggettivo per iutilizzerei questo: coerenti.Una gran qualità che salta fuori dalle 10 tracce dell'album suonate con passione, credendoci al massimo, usando ogni stilla di talento e di sudore.Ascoltando in sequenza l'openero il primo singolo estrattoo ancora la power ballade la muscolosasi sentono echi ottantiani, maideniani, priestiani e chi più ne ha più ne metta, tanto che alla fine è persino superfluo dire "ehi...ma questo riff suona già sentito" oppure "la struttura melodica di questo pezzo mi ricorda tanto il tal gruppo". E sì, la bravaè quanto più vicino a Doro vi sia oggi in giro.sanno perfettamente di non inventare nulla e di non proporre alcunchè di originale (e detto fra noi penso gliene importi il giusto), loro ci mettono il cuore e le palle, regalandoci un album godibile e schietto che non passerà alla storia ma nemmeno ci farà pentire di averlo scelto.Alla fine di tutto: se volete un lavoro cervellotico, di difficile interpretazione, che necessiti un lungo periodo di assimilazione e di digestione passate pure ad altre proposte.Se invece siete alla ricerca di un disco heavy metal da ascoltare e da cui farsi trasportare indietro nel tempo date un'opportunità ai: saranno 40 minuti spesi bene.