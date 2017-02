L'uscita del nuovo album degli" che segue dopo ben dieci anni il loro esordio sulla lunga distanza, "", è stata l'occasione di riscoprire una formazione che avevo già seguito dai suoi primi passi, recensendo i loro primi due Demo CD, usciti a inizio secolo, "" e "". Due recensioni che erano rimaste impaludate nell'arcaico e impolverato database di quella che era stata ai tempi la prima incarnazione di Metal.it, e che ora vado a ripresentare...[ ... Gliricalcano le loro precedenti mosse, quelle legate al demo "Travel in a Forgotten Time", uscito l'anno scorso e recensito a suo tempo su Metal.it. Infatti, il nuovo demo è composto da quattro brani, e il primo pezzo è nuovamente una intro. Un caso? Può essere, ma non è sicuramente legata al fato la bravura che glidimostrano anche in questa occasione. Portando avanti il raffronto tra i due lavori è importante notare come la formazione non sia variata e abbia mantenuto la stabilità che ha contribuito al miglioramento esecutivo e nella cura degli arrangiamenti, lasciandosi alle spalle alcune ingenuità. Resta però da notare come l'artwork sia si da "true defender", ma un'altra volta troppo ingenuo. Come accennato in precedenza, sono però altri i campi in cui glihanno fatto passi avanti, a partire dalla prestazione del singer(stavolta nessun appunto: solo complimenti!), sino alla più che discreta resa sonora dei pezzi. Si tratta sempre di Power epico, palesemente influenzato dai Blind Guardian, ma in maniera meno "opprimente" rispetto al passato e con un pizzico di cattiveria in più. Una novità riguarda le tastiere, alle quali viene dato un po' di spazio anche se, come ci tengono a sottolineare gli stessi, questo non li porta a confluire nel calderone del Power Sinfonico." è un brano veloce ed epico (ottimi i cori!), con un interessante break di cui si appropriano le chitarre di. Praticamente sulle stesse coordinate "", sorretta dalla sezione ritmica dei fratelli, dove risaltano maggiormente le influenze dei Blind Guardian. Inevitabile e necessaria la virata di 360 gradi per la conclusiva "" che mostra finalmente glidedicarsi alla loro vera passione: l'Epic Power Metal!! (!).Concludo con le stesse parole di un anno fa: "Promossi a pieni voti, e sicuramente ne riparleremo in futuro!".Ora che qualcuno gli proponga un contratto!!! ... ]