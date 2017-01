Pronti per una discesa negli enigmatici meandri dell’animo umano, accompagnati da una musica al tempo stesso immaginosa e adescatrice? In caso di risposta affermativa non dovete fare altro che affidarvi con fiducia ai, un gruppo di “speleologi emotivi “ che personalmente considero tra le “promesse” più convincenti e interessanti delalternativo nazionale e perché no, internazionale.Rivelatisi al sottoscritto grazie all’intrigante “”, i ragazzi di Cassina de' Pecchi confermano le loro imponenti qualità creative anche in questo secondointitolato “”, rappresentante la controparte oscura di quel fascinoso dischetto d’esordio.Se la contrapposizione cromatica delle intestazioni lasciava “intuire” abbastanza agevolmente ildell’opera, a sorprendere ancora una volta è il temperamento e la vitalità di unapiuttosto “anomala” nell’ambito della scena contemporanea, troppo spesso completamente votata a un pavido tentativo di riproduzione dei modelli di successo.Ainon interessa essere la sbiadita “fotocopia” di qualcun altro e seppur intriso di “storia del rock” il quintetto nostrano appare istigato dalla volontà di offrire una propria versione dei fatti, mescolando generi e riferimenti ispirativi senza preclusioni di sorta.Anche in questa declinazione maggiormente introspettiva e fosca ildella formazione lombarda mantiene un elevato tasso d’intelligenza e di tensione espressiva, coordinato dalla vocalità nervosa e acuminata di, sapientemente forgiata sulle laringi diSi tratta, dunque, di un suono inquieto e intenso, debitore tanto nei confronti diquanto pregno di scoriee di bagliori, e ciononostante assai peculiare e distintivo.Si comincia con la magnetica e suggestiva “”, per poi passare a una scura e beffarda “”, capace di far riaffiorare nella memoria frammenti di una favolosa e stravagante meteora denominata Jesters of Destiny.Dopo l’intermezzo “ambientale” “” tocca al clima sospeso di “” attrarre gli estimatori di The Killers e Smashing Pumpkins, mentre il saliscendi di sofisticatoesibito in “” continua l’opera di soggiogamento e la sinistra e ampollosa “”, con qualcosa dei Muse nella costruzione armonica, lo integra ulteriormente pur scontando un refolo di manierismo.Probabilmente non ancora giunti all’apice della loro maturità artistica, isi segnalano per talento, idee e per una caratteristica rara … l’ardente desiderio di essere “solo” loro stessi … e di questi tempi non è cosa da poco.