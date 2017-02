Anche se da alcuni anni a questa parte gli Opeth hanno preso una strada piuttosto diversa da quella delle origini, là fuori è pieno di interessanti epigoni pronti a proseguire il discorso interrotto dae soci conIl death metal melodico/progressivo degli italianissimideve molto a dischi comee, nonostante alcuni momenti talvolta troppo derivativi, ha un suo indubbio potenziale.L'iniziale, che inizia soffusa, alterna momenti tecnici (non sempre perfetti nell'esecuzione) ad altri più doomeggianti ed evocativi (in particolare nelle sezioni narrate). Notevole la prestazione di, cantante più convincente sul growl che sulle parti melodiche (che mi hanno ricordato le linee vocali didei System Of A Down).è più lineare e rocciosa, con un bel break simil-blues (definirei solo "un po' invadenti" le timbriche del basso)., pur rimanendo saldamente ancorata a territori estremi, mostra il lato più thrash della band, con un'atmosfera alladei Metallica, mentre la successiva(uscita originariamente come singolo digitale) brilla per la dinamicità della struttura. La strumentale titletrack, morbida e dal retrogusto alternative, anticipa la più articolata e progressiva, spigolosa ma caratterizzata anche da buone aperture melodiche.è sinistra e ipnotica, un po' comedei sopraccitati Opeth, e risulta leggermente prolissa nella curiosa coda recitata a mo' di messa nera. La brevissima traccia conclusivaci consegna uno sperimentale minuto di sound design a mio avviso non molto ficcante nel contesto del full-length.Come esordio non c'è male, davvero: punterei su un'esecuzione più chirurgica (siamo nel 2017, purtroppo conta anche questo), una produzione un po' più definita (ma quello è il meno) e, perché no, il coinvolgimento di un tastierista per espandere ulteriormente la tavolozza di sonorità. Chiedo troppo?