Urca che bravi questi: giovani (l’età media sfiora i trent’anni), preparati (i ragazzi suonano, eccome se suonano), ambiziosi (la band non ha paura di confrontarsi con i grandi nomi del settore) e con le idee molto chiare (le scelte timbriche e di produzione sono inoppugnabili).Certo,percepire le influenze di Area, King Crimson, Banco del Mutuo Soccorso, Van Der Graaf Generator in un album scritto da musicisti nati tra la fine degli Anni Ottanta e l’inizio degli Anni Novanta, ma è altrettanto gratificante constatare quanto abbiano assimilato bene la lezione dei maestri senza rinunciare alla ricerca di una propria personalità.presenta 8 tracce complesse e sfaccettate, dalle armonie mai scontate, che affondano le proprie radici nel prog italiano (soprattutto per quanto riguarda le linee vocali) e nella nuova scuola progressiva die dei suoi Porcupine Tree, con una punta di sonorità post che ci stanno proprio bene.brilla per le melodie tanto spigolose quanto orecchiabili, così come la successiva, a cavallo tra i Porcupine Tree die i Beatles di(ottimo il solo di piano elettrico di). Nel branocompare il sax, e improvvisamente siamo trasportati nei territori jazz dei Colosseum e dei già citati Van Der Graaf Generator e Area.è un episodio più romantico, a tratti pop, dall’arrangiamento da manuale, che si confronta con altri grandi nomi della tradizione italiana come PFM e Le Orme prima della coda più sperimentale.è un tributo strumentale ai King Crimson della trilogia(quelli più heavy per capirci) e anticipa la mini-suite, che alterna momenti soffusi con il sax diin evidenza a idee wilsoniane più vicine al brano precedente. La breve e malinconicaprelude ad, finale epico e in crescendo debitore dell’inarrivabileOra la sfida per questi veronesi è superarsi…