In un panorama così sovraffollato di band female-fronted gothic/symphonic, i tedeschipuntano su un sound che ringhia ma non morde, smaccatamente (e volutamente) orecchiabilissimo e di facile presa, sulla falsariga dei Within Temptation più mainstream o addirittura degli Evanescence. La cosa stupefacente è che il risultato finale non è davvero niente male...Il qui presenterisale al Febbraio del 2016, ma la band (costantemente in tour e fresca di contratto con) ha pensato di ristamparlo in una nuova edizione con l'aggiunta di quattro (tutto sommato superflue) bonus track per un minutaggio complessivo di quasi 78 minuti (!).Ringraziamo la band per averci risparmiato il solito intro sinfonico e scorgiamo già dalle prime note lo zampino di: la titletrack è un buon mid-tempo roccioso e convincente, scalfito solo dalle backing vocals non proprio meravigliose di(che in, compenso, è un chitarrista notevolissimo). La zuccherosaricordadegli Avantasia, e prelude a, grooveggiante e dall'elettronica in evidenza. Skippiamo pure la scontatae passiamo alla folkloristica, con il suo violino marcatamente teutonico., ruffiana ma grintosa, è un altro highlight, così come la successiva, con i cori e le orchestrazioni in primo piano., elaborata e dalle tinte marziali, sfocia in, buon episodio da headbanging.scivola su un ritornello poco ficcante, mentre sorprendono le sfumature oriental die i riferimenti ai Rage sinfonici dell'eradi. Il disco del 2016 si chiude con la poco incisiva(immaginate gli Evanescence senza pianoforte ma con le chitarre). Delle quattro tracce bonus non c'è molto da dire:tributa il lato più epico dei Within Temptation,ci fa fare un salto negli Anni Ottanta con le sue timbriche sintetiche,spicca per l'arrangiamento pianistico e il bel duetto heavy-power(condietro al microfono) ci fa togliere le cuffie con il sorriso stampato sulla faccia., rimasta "orfana" dei colleghi con cui ha registrato i primi due album, è già al lavoro con i nuovi compagni d'avventura per dare un seguito alle tante idee di cui sopra: noi siamo qui ad aspettarla..