Non ci sarebbe niente di male in questo disco dei(monicker improbabile, me ne rendo conto) se la copertina (che rimanda a certi scenari hip-hop di metà Anni Novanta) e le parole di(assolutamente fuori luogo) non fossero così disorientanti. Riporto giusto un passaggio, così che possiate farvi una vostra idea:Caspita, dopo una presentazione del genere non vedevo l’ora di premere il tasto PLAY, carico com’ero di aspettative. E invece? E invece…Tra plagi malcelati (scippa un riff alle Hole, così comeattacca come l’indimenticatadei Guns), echi di punk melodico alla Offspring/Blink 182 (), soluzioni ruffiane e scontate (, che sembra uscita da un disco dei Roxette,), timidissimi esperimenti elettronici () e improbabili lenti da “Fiera delle Banalità” (, messa pure in una posizione infelice), l’hard-glam dei tedeschi non convince al 100%, nonostante qualche guizzo apprezzabile (il buon groove dio la meno elaborata).Se ci fosse stata coerenza tra la scatola e il suo contenuto (come nel caso dei Frontback per esempio), la sufficienza l’avrei pure data. Ma stando così le cose…