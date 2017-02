Un piacevole disco di hard rock melodico, ecco cos’èdegli. Sarà che gli svedesi il gusto per certe sonorità ce l’hanno nel sangue, ma con loro si va davvero sempre sul sicuro (edalla consolle - Eclipse e W.E.T. - ci mette indubbiamente del suo).Non fatevi ingannare dall’attacco “alla Tozzi” di, che trasuda il meglio della scuola AOR di metà Anni Ottanta. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove la successiva, mentresuona più zuccherosa e disimpegnata. La rocciosa titletrack si distingue per il buon break blueseggiante, e anticipa, ballad di memoria Whitesnake dal ritornello fin troppo strappalacrime. Insi torna a spingere sull’acceleratore, prima della più canonica. Le tastiere in evidenza dinon possono non ricordare i Journey migliori, ma da qui in poi la qualità cala leggermente:è un filler poco ispirato; la non memorabilesi salva in extremis grazie a un altro buon solo die sfocia nella superflua versione acustica di. Peccato…Se non amate le sorprese o le “emozioni forti” ma vi piace la musica ben scritta e suonata, non potete astenervi dall'ascolto.