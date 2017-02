Ecco giungere a 3 anni dal'ultimo studio album di inediti "White Devil Armory" e a 2 dal grandioso cofanetto raccolta "Historykill 1995-2007", il nuovo attesissimo studio album degli inossidabiliuna delle piu' coerenti e longeve tharsh metal band di sempre. La domanda era una sola: cos'altro ci poteva offire questo gruppo che non fosse già stato sentito dal 1985, dopo la pubblicazione di ben 18 (!) dischi? Bene, cari thrashers, gli Overkill con questo nuovo "" dimostrano di avere ancora molte frecce al loro arco (di metallo!) Se è vero che i tempi d'oro del periodo "The Years Of Decay" sono ormai lontani, è altrettanto vero che l'ultimo album è uno dei migliori che la band del New Jersey abbia partorito dagli inizi del 2000 ... Chaly ( la mascotte del gruppo dal teschio minaccioso con ali ossute di pipistrello ) torna a volare minaccioso ...Abbandonati i dischi che andavano avanti un pò col pilota automatico inserito, gli Overkill del 2017 hanno ritrovato grinta, determinazione, rabbia, creatività, il songwriting è fresco, la voce di Bobby "Blitz" Ellsworth ruggisce come non mai e l'ascolto delle 10 tracce scorre piacevole senza cali di tensione. Si parte con" ed è subito chiaro che l'attitudine è quella giusta, riff spaccaossa e moshing assicurato,” viaggia su ritmiche veloci, con drumming terremotante e un ottimo assolo centrale, “tiene alta la tensione con un riffama che unisce thrash a speed metal. La musica degli Overkill riesce a rimanere ancorata saldamente al thrash piu’ classico pescando però anche dal punk piu’ sanguigno alla The Damned o The Dead Boys e non rinunciando ad una base melodica che sfocia in chorus sempre orecchiabili. “” farà vittime nel mosh-pit, in “” troviamo un break acustico che stempera la furia, “ci offre vocals e riffs che rimandano ai Maiden e che omaggiano la NWOBHM, “ha ha un ritmo doom alla Black Sabbath. Il basso di D.D Verni ha quel sound caratteristico che lo fa sentire come strumento ben separato dalle chitarre donando una maggior aggressività ( è bene ricordare che Verni nasce come chitarrista), la titletrack e' un potente mid tempo con accelerazioni ed un finale lugubre con rintocchi di campane e con l'ugola di Bob che raggiunge vette acutissime, "" è tiratissima, mentre "" è il tipico thrash alla Overkill che conosciamo. Chi l'ha detto che rimanere fedeli a se stessi è necessariamente riduttivo, quando classe e potenza si uniscono e danno forma a dischi come questo, non ha senso cercare altrove. "si candida insieme all'ultimo dei Kreator fra i migliori dischi Thrash di questo inizio 2017.