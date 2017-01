Il caro(alias) si è preso una momentanea pausa dai suoiper dedicarsi a un progetto ambizioso e interamente strumentale di “horror music”, potenziale colonna sonora di film ancora inediti e contenuti esclusivamente nella mente dell’artista beneventino.presenta spunti interessanti e buone idee non sempre sviluppate a dovere, a volte un po’ scontate ma efficaci, un “prototipo” di musica da film ad alto contenuto ansiogeno che il musicista ha già promesso di rielaborare per il secondo capitolo introducendo “grosse novità”.Tra momenti di indubbia memoria Goblin (), reminiscenze lynchane (il sound-design di, con la sua drum-machine martellante), episodi ambient (, con le sequenze alla Tangerine Dream degli anni Virgin) ed echi di Vangelis (anzichenò), a spiccare sono tracce come, forse la più inquietante del lotto (anche se un filo prolissa) e, più moderna e meno ancorata ai “classici” stilemi del passato.Peccato davvero per alcune “ovvietà”, come gli infanti in lacrime dio le preghiere a Satana di(l’elenco potrebbe essere molto più corposo ma voglio fermarmi qui):gli attributi ce li ha, non ha certo bisogno di “soluzioni facili”.Attendiamo fiduciosi il seguito…