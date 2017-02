Il buon vecchio hard’n’roll paga sempre. I “” sono la nuova band, formata nel 2016, dall’ex drummer degli Heavy Pettin’ Gary Moat che qui ha deciso di ricoprire il ruolo di singer riuscendoci alla grande peraltro.Il suo timbro, un mix fra Bon Scott e Mark Storace, è assolutamente speculare alla musica proposta dal gruppo che rimanda pesantemente agli Ac Dc piu’ rock’n roll e agli svizzerotti Krokus ( che altro non sono che emuli degli Ac Dc! ), oltre a Gary la line up è composta da Adrian Dunn alle chitarre, Alex Charmicael al basso e Paul Gray alle pelli. Dall’iniziale “” in poi abbiamo 11 brani nei quali dominano riff boogie-rock secchi, vocals urlate, sezione ritmica in perenne 4/4, linee di basso lunghe e tirate, assoli ficcanti di matrice blues, insomma tutto l’arsenale dei canguri australiani in pieno spolvero, tuttavia non c’è emulazione, le composizioni sono fresche, il songwriting semplice ma ispirato, la produzione rude e calda quasi in presa diretta. “” parte con un riff deciso , “” è piu’ orchestrata con un chorus coinvolgente, “” e “sono mid tempo sostenuti da una buona ritmica, seguono la rocciosa” e “” introdotta da un breve arpeggio acustico. “” ci conduce a quella che puo’ essere definita come una ballad elettrica, “”, cui seguono “che ricorda It’s a Long Way To The Top If You Wanna RnR degli Ac Dc e la conclusiva “” forse il pezzo piu’ debole dell’album . A conti fatti si tratta di un prodotto onesto, sanguigno, molto derivativo ma piacevole, adatto se volete passare un ‘oretta sorseggiando una birra.