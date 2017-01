A scanso di equivoci, meglio dirlo subito subito: non sono un grande fan dei lenti dei. A mio avviso non hanno mai retto il confronto con le ballad inarrivabili dei Whitesnake dio anche solo dei (sottovalutatissimi) Ten diPremessa doverosa, che indubbiamente lascia un po’ il tempo che trova dato che, comunque, in questa sede c’è da parlare di, un’opera ispirata dalla figlia di(mannaggia a lei) che racchiude il meglio della produzione “strappalacrime” degli inglesi dalle origini (più o meno) ai giorni nostri.Tra riregistrazioni e semplici rimasterizzazioni, c’è spazio per tanti album della band () ma, forse, non per i più significativi ().Sulla scelta delle tracce, poi, ho più di una perplessità: le strutture sono sempre quelle, i giri armonici pure, i suoni manco a dirlo (dall’immancabile pianoforte dial rullante della batteria che, troppo spesso, dura non meno di 20/30 secondi, uno “sparo” campionato praticamente, e dal quale, in seguito alla percussione della bacchetta, si alza uno zampillo d’acqua o farina, fate voi, davvero molto Eighties).Per carità,e inon si toccano, sono il primo a dirlo, ma non percepisco una reale necessità di un’uscita di questo genere. Là fuori è davvero così pieno di inguaribili nostalgici pronti a sfoderare il fazzoletto e farsi un bel pianto cona tutto volume? Forse sì, chissà…