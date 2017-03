Siamo ancora agli albori, per carità, e di tempo per recuperare ce n’è a iosa.Ciò premesso, duole constatare come il mio 2017 metallico non stia sinora riservando troppe soddisfazioni; qualche buon album, alcuni gruppi interessanti, ma nulla in grado di far saltare dalla sedia o di avanzare serie candidature per la poll di fine anno.Ecco quindi che a confermare il trend, inserendosi nel calderone degli ascolti piacevoli ma non imprescindibili di questo scorcio tardo invernale, giunge il full d’esordio degliFautori di untinto di, i quattro milanesi riversano in “” tutta la loro smania di magniloquenza, optando per composizioni sempre attente al risvolto melodico e dal marcato piglio cinematografico -pur non sfociando mai nei deliri d’onnipotenza di un “”, tanto per capirci-.Per tentare d’inquadrarli pensate ad una commistione tra, con un pizzico diera “” ed una spolverata deipiù patinati.Aggiungete all’amalgama il coloratissimodi, un sound cristallino (mastering diai ben notidi) e avrete ottenuto un quadro d’insieme piuttosto chiaro, con conseguenti pregi e difetti.Primi: epicità a pacchi, sound levigato ed ultra-professionale, ragguardevole capacità evocativa.Secondi: cattiveria latitante -anche nei frangenti in teoria più tirati-, arrangiamenti di tastiera spesso inclini allo zuccheroso, generale mancanza di spontaneità.Ciò detto, lascio alla sensibilità musicale di ogni lettore il compito di mettere a bilancio le summenzionate voci. Per quanto riguarda il sottoscritto, il saldo è ampiamente positivo: i progressi rispetto al pur buon” (2015) sono evidenti, così come i margini di miglioramento.Se i Nostri sapranno iniettare undinelle composizioni, alleggerendole altresì da svenevolezze eccessive e partiture inessenziali (si veda, ad esempio, la strumentale “”, tirata troppo, troppo per le lunghe), potranno senz’altro dire la loro ai piani alti del genere.Anche perché, a voler ben vedere, non è che i capofila ultimamente stiano proprio sfolgorando…Gli amanti delle sonorità in esame, comunque sia, troveranno soddisfazione già in “”, grazie a momenti di valore quali la sognante “”, con queldeliziosamente in bilico traed, l’enfatica “” o la-iana “”.Nell’attesa che questo dannato 2017 sforni infine qualchedegno di tale qualifica, non vedo perché non supportare una nuova e talentuosa realtà del fitto sottobosco metal tricolore.Se son rose fioriranno…