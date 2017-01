La missione dei, per loro stessa voce, è una: portare avanti l'Old School Death Metal senza compromessi e senza guardare in faccia nessuno.D'altronde il gruppo (nato come tributo allo scomparso drummer dei Bolt Thrower Martin ‘Kiddie’ Kearns) composto da ex membri di Bolt Trower e Benediction risente pesantemente delle influenze degli ensemble menzionati, presentandoci un EP dalle idee molto chiare ed in tal senso preparatorio al full length vero e proprio in uscita a breve.Le due canzoni che compongono questo lavoro,(che sarà disponibile solamente in questo formato) esono puro concentrato di death metal vecchia scuola: nessuna concessione alla melodia, nessun orpello inutile, nessuno scampo.Un pugno ben assestato in pieno volto che comunque vada lascia il segno.L'ascoltatore viene preso e sbattuto sul campo di battaglia, una battaglia che non ha il respiro epico delle guerre medievali con l'onore ed il rispetto comunque compagni della sofferenza, nulla di tutto questo; si tratta di guerra cattiva, lacerante, con un carico di sofferenza insopportabile ben sottolineato da una produzione volutamente sporca ed in perfetto old style.I Memoriam non inventano nulla e non gliene frega dichiaratamente un beneamato fico secco: loro suonano death metal come una volta, il resto -tutto il resto- può andare in malora con chi non è d'accordo.