Rivolgersi, fin dalle intenzioni programmatiche, agli anni ottanta per un progetto dimelodico non è in realtà una grande novità e non può in nessun modo essere considerato un atto “temerario”, ma sarebbe ingiusto bollare ilcome l’ennesimo pavido tentativo di clonaggio dei campioni del genere, esplosi proprio nel periodo aureo dei suoni raffinati, cromati ed edonistici.E’ necessario invece porre l’accento sul notevole livello qualitativo di unastilisticamente assai rigorosa eppure in grado di offrire agli appassionati composizioni melodicamente ben congeniate, arrangiate con gusto, equilibrate nel mescolare energia e passionalità senza scadere nella mera riproduzione o nella ricerca parossistica del numero “ad effetto”.Gli incisivi, tempestivi e sensibili interventi chitarristici deldella coalizione s’interfacciano in maniera alquanto adeguata con la voce sicura ed efficace di(noto per una collaborazione con i Soul Seller), con il puntualedi(Perfect View) e con le tastiere “mirate” die danno origine a una brillante intesa artistica, che dimostra una particolare destrezza nella gestione di quella sofisticata e tagliente miscela sonora denominata, come accade nella suggestivadell’albo e nella poderosa “T” (qualcosa tra Dokken, Loudness e Scorpions).Altri momenti di spicco del lavoro sono “”, in cui il gruppo impregna di enfasi malinconica la sua proposta espressiva e “”, unvigoroso edegno del primo Bon Jovi, e abbastanza appagante appare pure il resto del programma, capace di spaziare dalla grinta di “” al romanticismo vagamentedi “r” con notevole disinvoltura, riuscendo a ostentare una medesima spigliatezza anche nelle divertenti atmosferee “vagabonde” di “”.Una manciata digraffianti, marchiate a fuoco da prestazioni tecnico / interpretative di considerevole spessore, fa di “” una “opera prima” molto godibile, forse non ancora completamente “pronta” per ambire a posizioni di vertice e tuttavia meritevole di grande considerazione … non resta che agevolare, con un adeguato sostegno, la prevedibile “crescita naturale” del