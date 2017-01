Sono veramente felice di avere l’occasione di disquisire brevemente dei, uno degli emblemi più significativi dell’imperitura competitività internazionale del “metallo italiano” e di come certe “passioni” siano difficili da soffocare nonostante le molte difficoltà e le ingiustizie.Sardi della provincia di Cagliari (non esattamente il centro del…), fondati nel 1982, dopo l’intensa attività in “cantina”, realizzano un paio di buoni, e grazie a un notevole potenziale e a un’enorme abnegazione (superando anche lodella scomparsa prematura del chitarrista), raggiungono l’agognata meta discografica nel 1990, con un albo autointitolato pubblicato dallaPoi, analogamente a tanti colleghi, dopo un breve lampo di “notorietà”, lasparisce daima non si arrende, fino alla(che conduce alla pubblicazione, nel 1997, di “”) e alla firma di un contratto con la prestigiosa, da considerare, nel suo “piccolo”, una sacrosanta “ricompensa” dopo anni d’immeritato oblio.Il primo parto della fruttuosa collaborazione è questo “” il quale recupera il programma dell’esordio e lo combina a sette nuove composizioni, in una sorta d’ipotetico (e “insidioso” …) confronto tra il passato e il presente della formazione isolana.E partiamo proprio dagli inediti, che aprono la scaletta e ci riconsegnano un gruppo potente e ispirato, coagulato attorno alle figure storiche di, capace di conquistare i sensi di tutti gli appassionati di“classico”, che riconosceranno in Scorpions, Riot e Saxon i plausibili modelli principali dei nostri.Acquisita una “naturale maturità”, l’cagliaritano si dimostra assai abile nel costruire brani sempre intensi, dinamici e ben congegnati, dalle strutture dirette e non per questo “semplicistiche”, disinvoltamente ripartite tra affilate lamine(le cadenze pulsanti di “”, il crescendo emotivo della melodrammatica “”, le arrembanti “” e “”) e compatti blocchi("” e la suggestiva “” che enfatizzano le sfumaturedella laringe dell’ottimo).Dopo aver certificato la credibilità di un gruppo attrezzato per affrontare le convulsioni musicali del terzo millennio, non rimane che immergersi nella sua “storia”, scoprendo (o “riscoprendo”, nel caso di un’anagrafe un po’ più “datata”…) che le qualità deiarrivano da lontano e che, seppur caratterizzato da un pizzico di fatale ingenuità, il loro primo disco (soprattutto con pezzi come “”, “”, “” e “” ...) aveva tutti i crismi per promuovere una carriera artistica gratificante e ricca di opportunità.Un ritorno da accogliere con grande soddisfazione e senza la benevolenza nostalgica riservata ai “sopravvissuti” … il talento e la palpitante vitalità espressiva di una “vecchia guardia” che non delude e non è ancora per nulla pronta ad abdicare.