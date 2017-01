fastidioso

La Hells Headbangers si occupa di stampare su vinile, sesto lavoro per i finlandesi, precedentemente rilasciato in versione CD dalla Bestial Burst, mettendo dunque a disposizione dei fan del gruppo un supporto che fa tanto "true" e vero intenditore.Se avete colto l'ironia, avete fatto bene poiché un lavoro del genere non "meritava" la realizzazione su CD, figuriamoci quella sul caro vecchio vinile.Siamo al cospetto, infatti, di uno scialbo black / doom metal fatto di tempi medi, singoli riff a brano ripetuti all'infinito (il brano iniziale dura oltre 14 minuti), inserti Noise che fanno molto "sperimentale", voce gracchiante che non cambia mai registro, una title track che sembra presa da un altro album giacché viaggia a velocità elevata e rifà il verso ai Darkthrone tempi d'oro (registrazione scadente compresa), distaccandosi in tal modo da tutto il resto, qualcheassolo di chitarra e null'altro.Di buona musica qui non ne abbiamo.Forse qualche buona atmosfera, ma non credo sia sufficiente.Bocciati.