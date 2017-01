Davvero niente male l’esordio di questi. La proposta non è proprio delle più accessibili, e parte da un tech/extreme metal di scuola Protest The Hero/The Human Abstract per contaminarsi di progressive, metalcore, djent, fusion, e tanta (a volte troppa) altra roba.Gli assi nella manica di questi giovani canadesi sono(cantante a dir poco versatile) e lo, uno strumento unico nel suo genere che piega la forma e le tecniche esecutive dello xilofono alle timbriche di derivazione sintetica.Si comincia con, un biglietto da visita coi controfiocchi che sintetizza quanto espresso precedentemente con una spavalderia che di recente ho percepito solo nei Good Tiger. La successivastupisce per il break dalle tinte sinfoniche, mentrefa tesoro degli insegnamenti degli Slipknot portandoli alle più estreme conseguenze. L’epicaè davvero “troppo”: echi di Periphery, momenti prog, melodie spigolose, non si amalgamano così bene tra loro e lasciano quel leggero mal di testa che viene sanato soltanto dalla più canonica, heavy-prog quanto basta (ma sempre "molto") e caratterizzata da una superba coda delirante. La breve e curiosa(immaginatesotto anfetamine) prelude all’ansiogena, dall’inizio morbidissimo di matrice jazz ma dall’evoluzione al cardiopalma., a mio avviso, trovano il giusto equilibrio tra i momenti più melodici e quelli più rocciosi, con ottimi assoli die dia impreziosire il tutto.Voto “dopato” per il coraggio (e la follia) del combo, ma sono abbastanza sicuro che il meglio debba ancora venire…