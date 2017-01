"Are you with us?"

I Primordial ricordano tutti senza essere nessuno.Sono figli di una carriera, prima nascosta e furente, poi espansa e suadente, e, sono figliAstri delle millenarie storie di sterilità degli Imperi e dei Regni, degli Stati e degli Ismi. A tratti degli Idiomi.I cinque monumentali metallari di lande "irlandesi" servono al metal più di quanto il metal serva a loro, in un viceversa viscerale, profondo come il grembo terreno.Chi li "adori", da lustri, sa cosa aspettarsi dalla band e da se stesso. Chi, invece, per somma coincidenza, si trovi qui per la prima volta si preparial massimo.Rispetto al DVD "All Empires Fall", qua, ci si distende ulteriormente verso forme canoniche: "palco, strumentazioni, direzioni artistiche, scalette, frontmen, audience, etc"E ci sta tutto.ci sta meno, invece, per chi scrive, aver vissuto un unico surrogato live in un locale di Atene, fra schegge di canzoni, 'live' proiettati e quant'altro.Davvero una capsula mimina rispetto ai riti musicali di cui i nostri sono portatori. Peggio per me.è un live "piccolo" nel suo incedere produttivo, registrato senza fronzoli. Semplesso. La musica, ridontante ed essenziale, è la fonte primigenia da cui i Nostri traggono la linfa per compiere inni immensi. Non mancano, dal "capolavoro To the Nameless Dead", alcuni cavalli di battaglia e l'artistica commemorativathe Coffin ships.Ampi spazi per le "ultime" The Alchemists Head, Wield Lightning to Split the Sun, Babel's Tower1. Gods to the Godless 08:08 eccelsa come sempre2. Babel's Tower 07:03We set the world to rightsYet I awoke in the same black spiritState once againAnd we sat in judgement in Babel's tower3. Where Greater Men Have Fallen 08:04incasinata, vichinga, lavica, tormentata e classica//Ominous and deepTo the ends of the earth//we... fallPSGods to the GodlessAs Rome BurnsThe Coffin ShipsEmpire FallsWield Lightning to Split the SunHeathen TribesNo Grave Deep EnoughBabels TowerThe Alchemists HeadWield Lightning to Split the SunBuone:Bloodied Yet UnbowedWield Lightning to Split the SunBloodied Yet UnbowedBut this is the song we chose to sing To the bitter end, to the end"...unico" passaggio anche in discesa, tra vette e catene altissime.i P. sono, forse, questa cosa qui:(un solenne miscuglio di torba e stelle, di scorpioni roccciosi, di innervamenti tribali pervasivi e divelati tra i dolori e la mistica)inarrivabilii