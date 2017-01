Ci sono tanti motivi per amare “”, ma d’altro canto ce ne sono anche parecchi per dubitare e rischiare di considerarlo l’ennesimo tentativo di accodarsi a unormai davvero dilagante.Gli enigmaticiappaiono completamente immolati alla dottrina sonica e concettuale di Black Sabbath, Pentagram, Leaf Hound, Lucifer’s Friend e Budgie, e ciononostante il, la vocazione e l’intensità espressiva che profondono non può essere scambiata per un esercizio di meroMi rendo conto che si tratta, in realtà, di una valutazione ben poco “oggettiva” e allora vi propongo di sottoporre il vostro apparatoa un piccolo esperimento: ascoltate con mente sgombra da “pregiudizi” il terzo brano in scaletta: se il giro armonico circolare e il finale acustico di “”, abilmente condotti dalla voce evocativa e magnetica di, non vi obbligano a una forma di prepotente soggiogamento sensoriale, beh, forse non “viviamo” la materia musicale allo stesso modo e questa “roba” non fa per voi.A quelli che non avessero ancora abbandonato la lettura, assicuro che il resto del programma non è emotivamente inferiore del suddetto archetipo, e che anche laddove il senso disi percepisce in modo abbastanza distinto, rimanere indifferenti di fronte a tanta appassionata e illuminata devozione è assai difficile.Il disco risulta dunque una sorta di operazione di “recupero storico” legittimata dalla competenza e dall’attitudine di musicisti parecchio “coinvolti”, capaci di sfornare pulsanti frammenti di caliginosocome “”, “” e la liturgica “” oppure lunghe e ribollenti dissertazionicome “” o come la perniciosa “” (apprezzerebbe, ne sono convinto …), dimostrando di possedere un risoluto “carattere” tecnico/compositivo seppur all’interno di unassolutamente rigoroso.La sinistra e beffarda “” e le spirali imbevute d’inquietudine della stregonescarinsaldano le cospicue qualità di un ottimo lavoro, che riesce nell’impresa di far fruttare il “debito” di riconoscenza pagato nei confronti dei… un risultato encomiabile, sotto tutti i punti di vista.