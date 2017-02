Dopo un EP indipendente datato 2014 il duo doom/stoner metal norvegeseapproda allae dà alla luce questoagli albori del 2017.Purtroppo, anche dopo vari ascolti, la prima impressione che questo debut album mi ha fatto resta confermata: la cosa migliore di tutto l'insieme è l'artwork, che avrebbe meritato un lavoro di ben altra sostanza.La cover infatti con le sue vette a contatto con le nubi, con i suoi toni di nero, grigio e bianco cenere sono fortemente evocative e, lo confesso, avevano generato in me grande curiosità.Veniamo alla musica che si snoda nelle 6 tracce del disco...anzi dovrei dire 5 perchè l'intronon è che silenzio interrotto solamente alla fine dalla batteria: le intenzioni la vorrebbero evocativa, in realtà sono quasi 2 minuti di nulla.Tutte le tracce proposte hanno una caratteristica comune: il titolo di una sola parola, minimalismo che vorrebbe fare da contraltare alla lunghezza dei brani.In realtà le canzoni più che magniloquenti e pesanti come i comandamenti del doom vorrebbero (ed i Candlemass ai quali chiaramente i norvegesi si ispirano hanno portato avanti per tutta la carriera) sono semplicemente noiose, un'accozzaglia di idee buttate alla rinfusa senza alcun filo logico se non quello della monotonia.Dapassanto per il singolosino alla slayerianasino alle conclusiveassistiamo ad una serie di rimandi a band più celebrate, a soluzioni melodiche piatte che dovrebbero regalare un mood disturbante, martellante, ripetitivo e malato generando in chi ascolta un malessere quasi fisico, tale da riprendere il desolante paesaggio della copertina ed invece riescono solamente ad annoiare per la loro inconsistenza.Credo sinceramente che il duo ci abbia messo il massimo impegno e la massima professionalità nel realizzare questo lavoro, ma purtroppo non si può sempre invocare il suono minimale, grezzo, freddo, volutamente sporco per giustificare quello che è semplicemente un disco mal riuscito.Spesso si cresce più con uno schiaffo dato al momento giusto che con delle false carezze quasi di compatimento.Speriamo che glicrescano in fretta e decidano che cosa vogliono realmente fare.