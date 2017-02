Sempre bravi gli. Ma stavolta un pochino meno del solito, almeno a giudicare dalle reazioni contrastanti suscitate da questoNe è passata di acqua sotto i ponti da quelche ancora ascolto volentieri quando capita l’occasione. Oggi, a distanza di dieci (!) anni, gli italiani hanno visto andare e venire molti compagni d’avventura, con i solia “tenere duro” portando avanti il progetto; in questa ultima incarnazione del combo, la novità di maggior rilievo è sicuramente il nuovo cantante, talentuoso epigono di sua maestà(e solo per questo dovrebbero partire degli applausi sulla fiducia).La miscela di power, prog, hard rock e AOR dei nostri è sempre riuscita, ma l’ho trovata meno “temeraria” del solito, soprattutto verso la fine dell’album.va subito a colpo sicuro con un attacco dreamtheateriano e un ritornello ultra-orecchiabile di derivazione Eighties.si avvicina maggiormente alle esperienze più recenti di connazionali come DGM o Noveria, anticipando la più canonica, dall’intro esotico/cinematografico.è un altro brano riuscito, un lento elaborato che alterna momenti soffusi ad altri più drammatici, e fa il paio con, dove si riconoscono glidelle origini, più arditi e meno scontati. La musica cambia dalla titletrack in poi:, nonostante l’ottimo e variegato intro, evolve in modo poco convincente tributando in maniera un po’ sterile gli anthem dei Dio; stesso discorso si può fare per, dove il contrasto tra preludio sinfonico e strofe malmsteeniane suona un po’ forzato; zero sorprese anche nella conclusiva, un sentito omaggio all’hard rock melodico ottantiano ma niente di più.Non fraintendetemi, ce ne fossero di dischi così. Ma daglimi sarei aspettato un po’ più di coraggio…