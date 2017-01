Fatico a parlare male di questa riedizione di(uscito originariamente autoprodotto nel 2008) perché tutti ne stanno parlando molto bene. Eppure…punta parecchio sui canadesi, tant’è vero che gli ha fatto riregistrare il disco d’esordio, e breve ristamperà il successivo, ed entro l’anno dovrebbe uscire (finalmente) un album di musica inedita.L’heavy-power-symphonic-gothic-prog (è ridicolo, ma è veramente quello che sentirete in questo full-length) della band non ha niente che non vada, anzi, semplicemente mi sembra che dimostri tutti gli anni che ha. Ci sono episodi più canonici alla Symphony X (lo stessoha qualcosa del buon) comeo la più elaborata; ci sono momenti più lineari (); ci sono reminiscenze Eighties (). Ma ci sono anche dei mezzi pasticci (troppi cliché innon scorre tanto bene, così come, dove nel solo intro confluiscono Goblin, Maiden, doppia cassa a elicottero e “nulla” improvviso) o delle occasioni mancate (sarebbe molto interessante se non fosse un quasi plagio didei Dream Theater, mentre l’epicasi perde in un bicchiere d’acqua con l’inutile fade sul finale).Nonostante la performance ineccepibile (i ragazzi suonano indubbiamente bene), non penso che passerà nuovamente dal mio impianto hi-fi…