Ci sono band che non inventano nulla, ma che quando fanno musica la fanno decisamente bene: gli ungheresi(che però risiedono nel Regno Unito) rientrano sicuramente in questa categoria di formazioni.Partendo dalla lezione heavy/power di band come Masterplan e Iron Maiden (e ci aggiungerei pure gli Innerwish e gli indimenticati Leverage), i nostri snocciolano undici tracce godibili, ben arrangiate, piene di ottimi spunti e di guest di rilievo.Si inizia con la melodica, con il buonin supporto all'ottimo, per proseguire con la più elettronica. L'incipit disembra quello didei System Of A Down, ma è solo la testa di una bordata heavy metal impreziosita da un break strumentale elaborato e grintoso allo stesso tempo.presta la sua chitarra alla successiva, terzinato dalle tinte prog e dalla sezione strumentale neo-classica. Gli incroci chitarristi di scuola Queensrÿche della strumentalepreludono alla titletrack, una traccia pestata dal sapore Eighties travestita da power ballad.ha un'introduzione disorientante (sembra di ascoltare i Pink Floyd) ma vira rapidamente verso lidi power più canonici dove è la doppia cassa martellante dia dettare il passo.è più hard rock-oriented, quasi Europe, e anticipa, caratterizzata da elementi thrash e da un ritornello meraviglioso.è un lungo brano strumentale dove convivono pacificamente metal neo-classico, prog, heavy metal, flamenco e chitarre dalle sonorità queeniane, peccato solo per il finale bruttino. La maidenianachiude un full-length sicuramente riuscito che fa ben sperare per il futuro di questo giovane combo.Ascolto obbligato per tutti gli appassionati di metal melodico...