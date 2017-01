All’inizio degli Anni Ottanta i cosiddetti gruppi “neo-progressive” non erano poi molti: c’era chi non aveva smesso di essere progressivo “a suo modo” (penso ai Jethro Tull o ai Pink Floyd), chi aveva cambiato completamente pelle (gli Yes o i Genesis) e chi aveva pensato di recuperare certe sonorità dimenticate solo perché considerate troppo rétro.Furono i Marillion e gliin particolare a rispolverare il sound dei Genesis di(ed è curioso quanto pop e mainstream fosse invece la proposta dei Genesis negli stessi anni) e a dare qualche speranza ai nostalgici di mezzo mondo persi tra re cremisi, generatori di Van der Graaf, giganti gentili e oceani topografici.Parlo a titolo assolutamente personale quando dico che ancora non ho capito se il movimento neo-prog è stato un grande buco nell’acqua o un’opportunità per tanti artisti di spessore, fatto sta che gli stessi Marillion, chiusa l’era, presero una strada totalmente diversa mentre i vari, Pendragon, Arena perseverarono invece con una coerenza disarmante su strade arcibattute ma, a quanto pare, ancora ricche (?) di soddisfazioni commerciali.Seè stato (a oggi) il disco di maggior successo della formazione di, è pur vero che non ha aggiunto quasi nulla dal punto di vista del sound degli(nonostante resti un buon album, a mio avviso ingiustamente bistratto sulle nostre pagine digitali), nato volutamente “vecchio” e destinato a morire come tale (se mai morirà).Tutto ‘sto pippone per dire cosa? Cheè un’ottima testimonianza dell’invidiabile stato di salute della formazione inglese, letteralmente rigenerata con l’inizio del nuovo millennio e con l’ingresso del tastierista(che ha sostituito il dimissionario).La performance è chirurgica, quasi asettica, e ci consegna unin stato di grazia supportato da una sezione ritmica/melodica che dimostra almeno la metà degli anni anagrafici che si ritrova. C’è spazio per tutta la discografia “che conta” dei progster: da) a), passando per l’intramontabile) e il sottovalutato. La parte del leone la fa, ovviamente, l’ultimo, eseguito integralmente e in maniera inappuntabile.L’audio a noi pervenuto di(in realtà l’opera uscirà come Blu-Ray) non lascia intuire appieno l’impatto della band dal vivo (lo stesso, istrionico, cantante non parla mai se non per presentare i compagni di palco o anticipare I titoli delle canzoni) ma ci lascia una granitica certezza: glinon hanno alcuna intenzione di mollare la presa…