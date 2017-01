Di una cosa sono certo … che isono un gruppo abbastanza atipico nella scenainternazionale, e che già per questo motivo meritano attenzione.Inconsueti e intriganti, almeno per quanto mi riguarda, tanto che attendevo questo debutto ufficiale con una certa “ansia”, dopo aver apprezzato il lorodal singolare titolo “”.Ebbene, oggi che “”, patrocinato dalla “musica dal labirinto” della prestigiosa, viene finalmente sottoposto al giudizio del mio fedele apparato, non posso che confermare le impressioni positive rilevate in passato, riscontrandone altresì un significativo ampliamento grazie ad un quadro complessivo più compiuto e professionale.Il distillato sonoro liberato dalla valente coalizione capitolina è paragonabile a una sagace spremitura di, condito da scorie dell’maggiormente ossianico, quasi si trattasse di una furiosa centrifuga tra Black Sabbath, MC5 e primi Kyuss, arricchita da una spruzzata di Black Flag e Cirith Ungol.La loro innata capacità di accordare i contrasti tra le diverse espressioni musicali sorprende e attrae, e nel programma non rischierete mai d’imbattervi in passaggi armonici superficiali o manieristici, grazie innanzi tutto a una tensione nell’interpretazione in grado di assicurare buoni risultati anche nei momenti meno imprevedibili.E proprio a proposito “d’interpretazione”, è facilmente ipotizzabile che quella didietro al microfono possa alimentare opinioni contrastanti … il suo stile perlopiù “declamatorio” e nichilista (una specie d’interpolazione fonatoria tra!) non è forse adatto a conquistare tutti i “palati” e tuttavia appare l’efficace integrazione di un percorso compositivo cangiante e penetrante.Impreziosito da una fascinosa veste grafica, “” è un albo dal notevole impatto emotivo, che si apre con la scorticante “”, prosegue con la caricadi “” e piazza con “”, un coagulo schizofrenico e feroce di, il primo squarcio sensoriale veramente profondo dell’opera.Una percezione di benefico turbamento che si mantiene su livelli elevati anche nell’ipnotico vortice di “”, e se nelle pulsazioni tetragone di “” l’effetto sonico è indirizzato in particolar modo alla stimolazione muscolare, la splendida “” coinvolge la totalità di organi e sensi, sollecitati da una forma massiccia e colloidale di oscura psichedelia metallescente.In “” vi troverete a esplorare le terrificanti viscere della terra avvolti da pulviscoli di materia cosmica, “” conduce il pensiero a conturbanti visioni di desolazione e catarsi e “” chiude l’emozionante trittico con le sue magnetiche e tenebrose atmosfere desertiche.si dimostrano un’entità artistica superiore alla media, dotata di un’identità istintiva, piuttosto definita e peculiare … di questi tempi, una bella novità da non trascurare.