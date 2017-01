Che cosa potrà mai combinare un pittorescobresciano in collaborazione con un variegato manipolo di ospiti del calibro di(Counting Crows),(Venom Inc., Atomkraft),(Nocturnus AD),(Death SS),(Death SS, H.A.R.EM.),(Delirium),(In.Si.Dia),(Necromass), A(Psycho Praxis) edi? Sicuramente… e di geniale, aggiungo dopo aver ascoltato questo sorprendente “”., già artefici di svariate pubblicazioni discografiche (tra cui unprodotto dal mitico!) raggiungono la “maturità” artistica con unappassionante, capace di consolidare i temi esposti nei lavori precedenti in maniera incisiva e focalizzata, in un vorticoso melange die scorieDodici canzoni straordinarie, dal carattere inquietante ed evocativo pur se impregnato di linee melodiche accattivanti, cangianti nella disinvolta convivenza tra differenti culture musicali, ricche di riferimenti (Gun Club, Misfits, The Sisters Of Mercy, The Seeds, Atomic Rooster, il primo, …) amalgamati in modo da conferire alla “sceneggiatura” generale una notevole personalità propria.Le ottime capacità interpretative diconferiscono ulteriorea composizioni tanto estrose quanto orecchiabili, un aspetto evidente fin da "”, un gioiellino di ombroso, introdotto dall’irresistibile forza ammaliatrice della breve “”.Si prosegue con le atmosfere danzerecce di “”, mentre in “” il clima si fa più cupo e occulto, con le tastiere di(anche produttore dell’opera) impegnate a gonfiare di oscuri presagi il cielo sonoro di un brano ancora una volta piuttosto “impressionante”.L’armonia arcana di “” precede uno strumentale viscerale e visionario come “”, e se vi chiedevate cosa c’entracon tutta questa “bella roba” è giunto il momento di scoprirlo … in“” la sua voce si combina ad arte con quelladel titolare del microfono, piazzando l’ennesimo “colpo a effetto” di un programma irreprensibile.”, con, conferma l’appaganteattraverso un grumo di conturbante morbosità, “” sfrutta la competenza diper confezionare un incantesimo in note rituale ed esotico e “” ammansisce la furia “demolitrice” di, il quale diventa il beffardo narratore di un suggestivo e magnetico frammento sonico.I riverberi vaporosi della vagamente” (bello ildi) e le trame dilatate della liquida “”, in chiusura, arrivano a completare un livello di seduzione veramente elevato e intenso.Una prova oltremodo convincente, un ascolto ideale per gli tutti gli spiriti notturni assetati di creatività.