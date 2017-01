Le mie fiere origini “montagnine” mi hanno fatto avvicinare con fiduciosa simpatia a un gruppo che decide d’intitolare il suo primo albo ””, mentre decisamente meno rassicurante è scoprire che l’autorevole collegaha accolto in maniera alquanto tiepida il suddetto debutto.Personalmente, alla luce dell’ascolto del nuovo”, considero iun gruppo dalle discrete potenzialità, leggermente maturato in efficacia rispetto all’esordio e in grado di sviluppare ulteriormente una propria personalità all’interno delle immarcescibili sonorità delAncora un po’ carente nella tensione espressiva, lanordica è da lodare per come coniuga influenze provenienti da “epoche” diverse (dai Led Zeppelin ai Nickleback, passando per Pearl Jam e Molly Hatchet), aggiungendo un’interessante sensibilità melodica a un approccio complessivo in prevalenza piuttosto fisico e diretto.La voce di, che con un pizzico d’immancabile gusto per l’iperbole potremmo definire un ipotetico incrocio tra, pur senza apparire pienamente in controllo delle sue notevoli qualità fonatorie, marchia a fuoco i brani maggiormente più riusciti del programma, che si chiamano “”, “” e “”, solidi passaggi, “” (tra Hellacopters e The Black Crowes) e “”, maggiormente disinvolti, e “”, ladel disco, gravida di pulsazioni dense e melodrammatiche.Non male, infine, sebbene non riescano a convincere del tutto, la dissertazionedenominata “”, l’energica “” (una sorta di rivisitazione lievemente sbiadita dei Rival Sons), la fremente “” e il crescendo”, abbastanza suggestivo e tuttavia eccessivamente ridondante e diluito.La strada è corretta, ma è anche molto frequentata e da parecchia “gente” che ha dimostrato di possedere al momento qualcosa in più dei nostri norvegesi … staremo a vedere se durante questo impervio e competitivo percorso sapranno trovare lo slancio necessario a “fare la differenza” …