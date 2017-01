è stato il cantante della Strana Officina nelle prime fasi della sua lunga carriera e a lui si devono alcuni dei testi più celebri della straordinaria formazione livornese.Il suo allontanamento dal gruppo dei compianti fratelli(ai quali si riavvicinò partecipando al loro lavoro solista “”), dovuto a una salute troppo cagionevole per unain prepotente ascesa, portò al suo ingresso nei, fondati dal batteristae dal chitarrista, entrambi musicisti di notevole esperienza.Con unacompletata dal bassista, icominciano a farsi notare neldelgrazie ad esibizionimolto trascinanti e registrano unautoprodotto in cui il loro carisma e la loro competenza compositiva all’interno dell’insidioso ambito dell’cantato in italiano sono talmente evidenti da garantire un accordo discografico con laper un albo di debutto che, come spesso è accaduto nelle controverse vicende del, non vedrà la luce.E’ ancora una volta la benemerita opera di riscoperta dei tesori dimenticati della scena nostrana intrapresa dallaa consentirci di recuperare quel nastro dimostrativo, il quale diventa, debitamente rimasterizzato, questo "", un disco molto godibile che raccomando vivamente a chiunque ami la versione indella miticaCon la voce stentorea e le liriche dirette (dal tocco deliziosamente…) die uno stile musicale che attinge dal, dale dall’, condendo il tutto con un pizzico di accattivante sensibilità, il programma snocciola tutta la dirompente “forza” (non a caso la traduzione dal latino deldella) espressiva di cui è dotato, aggredendo i sensi con la turbinosa “”, la divertente “”, la cromata “”, l’epica “” e la possente caricadi “”, dimostrando al contempo, con l’emozionante “Lacrime nella pioggia”, di saper gestire con buongusto pure tematiche più malinconiche e meditate.La partecipazione alle” (con "") e "" (in cui fu incluso l’inno "") non fu sufficiente a garantire aila prosecuzione di un percorso artistico dalle notevoli prospettive … se volete anche voi indignarvi per tale “ingiustizia” e poi, soprattutto, godere dell’opera energizzante di uno dei tanti “forgotten heroes” della nostra “storia”, sapete cosa fare.