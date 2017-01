Se sto ascoltando una canzone e dopo trenta secondi intuisco già dove si va a parare, allora è molto probabile che l’album in cui essa è contenuta non faccia per me. Mi spiace dirlo, ma è la verità. Poi, per carità, non è detto che non possa conquistare altri ascoltatori, anzi, però per quanto mi riguarda parte pesantemente svantaggiato…Il debutto sulla lunga distanza dei danesiè un full-length che, per quanto ben confezionato, vive della luce riflessa delle varie female-fronted band alla Within Temptation, Nightwish o Xandria. Non basta l’ospitata disulla titletrack a distrarre da un sound che di originale non ha praticamente nulla (e pure la voce dinon è poi così impressionante)., la già citata, la bonus track, sono esercizi di stile che lasciano il tempo che trovano e fanno solo venir voglia di riprendere in mano i dischi delle formazioni di riferimento. Va un po’ meglio con i brani più pestati (), ma tracce come(una copia sbiadita di),(tanto epicheggiante quanto insipida) o(l’ennesima e inutile “suicide-ballad” guidata dal pianoforte della cantante) fanno presto a frenare l’entusiasmo.Sufficiente solo perché prodotto e arrangiato in maniera inappuntabile…