Anche il progster più incallito, talvolta, può sentire il bisogno di ascoltare qualcosa di “meno impegnativo”, e questo, in certe situazioni, potrebbe davvero fare al caso suo.Gli svedesisono autori di un “party rock” (io lo chiamo così) con pochi fronzoli, a cavallo tra hard rock e glam, fatto di brani tirati e orecchiabili impreziositi dall’ottima vocalistSi parte con la coinvolgente, genuina ed essenziale nella migliore tradizione Eighties.smorza leggermente i toni e anticipa la punkeggianteprosegue sulla stessa lunghezza d’onda, così come la successiva, dal ritornello riuscitissimo (e, forse, un po’ abusato).sfiora l’heavy metal, mentrenon disdegna soluzioni più mainstream. L’anello debole della catena di intitola, filler che non aggiunge nulla alla proposta del combo, ma che contrasta bene con l’elaborata, dove i nostri si divertono a giocare con gli effetti dei propri strumenti. La chiusura è lasciata alla zuccherosae all’ottimo lavoro dialla chitarra.trasuda passione e divertimento, tanto basta per promuoverlo.