Avevo guardato con simpatia e, anche benevolenza, al secondo full length dei, e, alla luce di questo "", forse pure troppo.Il loro terzo album esce per la, una bella chance quindi, che però la formazione svedese non riesce a sfruttare appieno, visto che non si riesce a schiodare da un Power Metal eccessivamente scolastico (non si sono, infatti, dimenticate le lezioni dei vari gruppi che li hanno guidati nella loro crescita musicale) che suscita davvero pochi entusiasmi, per colpa di brani eccessivamente derivativi, con la collaborazione con il noto produttore Michael "Miro" Rodenberg, che ha probabilmente accentuato questo aspetto (difetto?), e per di più non è quasi mai in grado di lasciare il segno.L'avvio è piuttosto fiacco, con iche giocano a fare gli Helloween (era Kiske ovviamente), ma "" è un pezzo senza personalità e spunti avvincenti. Le chitarre in apertura sembrano poi lasciar intravedere qualcosa di meglio, e infatti con la" qualche passo avanti lo si può cogliere, ma anche in questo caso sempre ben a distanza dagli originali. E lo stesso concetto si può estendere alla titletrack, che torna a guardare in casa Helloween anche se il refrain è stato letteralmente scippato dal songbook di Tobias Sammet.Un po' a sorpresa il primo brano a non far pensare immediatamente a un'altra band e soprattutto lasciare una discreta impressione è la quarta traccia, "" che si perde comunque nel finale, tirandolo un po' troppo per le lunghe. Poi si riparte con il carosello degli accostamenti, "" e "" (fifty-fifty tra Helloween e Gamma Ray), "" (70% Avantasia e 30% Stratovarius), l'insipida ballad "", "" (Stratovarius e Iron Maiden), "" e "" (qui c'è un po' di tutto e pure messo alla rinfusa).Certo, ispirarsi può anche essere lecito, ma dopo un po' è una scelta che mostra la corda, soprattutto se alla fine metti in piedi un album che per di più sembra composto da b-side delle varie band citate sinora.Un brutto passo falso.