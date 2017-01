All'ascolto di "" ritrovo degliun po' diversi rispetto a quelli che avevo iniziato a conoscere prima con "The Divine Breath of Our Land" e poi con il loro album d'esordio "Against Oblivion’s Shade".Innanzitutto, è cambiato uno degli interpreti, e uno di quelli importanti come può esserlo il cantante, infatti, dopo l'uscita daglidel bravo Stefano Silvestrini, al microfono della formazione varesina ritroviamo un vocalist altrettanto valido, come, già apprezzato con passato con Bejelit, poi nei Versozero e, in tempi più recenti, nei Sound Storm.Ma le novità si registrano anche sotto il piano musicale, perché, pur senza particolari stravolgimenti, l'Heavy Metal deglisi è fatto più asciutto, magari più spigoloso ed articolato ("" e ""), talvolta maggiormente aggressivo ("”), con meno concessioni a toni epici (che comunque non mancano a "" e nemmeno su "").L'opener "" ha un'attitudine spiccatamente ottantiana e, essendo già stata inclusa sul loro primo demo ("A Whisper from Shadows...") sembra quasi voler unire il passato con il presente del gruppo. Ecco poi "", che nel refrain lascia intravedere qualcosa dei Grave Digger, anche se per il resto glirisolvono il pezzo in maniera più personale, grazie soprattutto alla versatilità die alcuni interessanti sprazzi solisti, su tutti quelli del bassista. Se inizialmente, con i suoi arpeggi e voce velata di malinconia, potrebbe far pensare ad una ballad dopo poche battute la già citata "" mostra la sua vera anima Heavy, sotto i colpi della coppia, accompagnati dal pulsare del batterista. "" lascia trapelare un senso di urgenza che trasmettono tanto i riff quanto il drumming, mentre la sofferta e pulsante "" è una di quelle canzoni che meglio mettono in evidenza la teatralità di, seconda in questo contesto solo a "" ("" nella versione in inglese proposta come bonus track), una convincente semi-ballad medievaleggiante ed evocativa che personalmente preferisco nella sua interpretazione in italiano.Avevo già riconosciuto grandi potenzialità agligià diversi anni fa, e sembra che siano davvero sulla buona strada.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and