imbarocchirvi

I baldi ed esperti polacchi "sono" , in termini di attitudini artistiche, idella musica estrema di stampoSuonano da lustri: compongono a menadito, ricamano sfondi teatrali esuggestionano con effetti tasti.feri pure bislacchi. Seppur "famigliari". Notevoli quando, nella stessa canzone, riescono a ficcarci gli Embraced a braccetto con i Ram Zet!Solenni quando vocalizzano arie vorticose ...che... rabbrividiscono.Artistici appena i riff si agitano per disarcionarsi gli uni dagli altri.Pacati quando mietono spazi nel corpo delle tracce e negli interludi.Disincantati quando coaugulano quel poco che resta della Scena.No Way Out resterà nei cuori di chi ha "orecchie" per tacere.Opera ennesima di una band intellettualmente ineccepibile e stilisticamente cristallina.Fatevi sotto, accanto.Avanti, se, intendete cogliere i migliori spunti.PS- evitate diaccostadoli ai soliti (e sterili. Grazie)- entramBi i 3 links conducono sul dorso della stessa storia