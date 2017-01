Senza ombra di dubbio la Germania è sempre stata la madre terra di tanti gruppi che hanno fatto dell’hard rock e dell’heavy metal la loro ragione di vita e la mia sensazione è che in questo ormai passato 2016 la quantità sia ancora aumentata. Non sempre ovviamente i risultati sono eclatanti, ma resta il fatto che ci sia un movimento davvero enorme da quelle parti la cui media qualitativa è ben più che sufficiente.E praticamente dal nulla arrivano gli, nati proprio nell’anno appena salutato dalle ceneri degli altrettanto sconosciuti (almeno per me). I tedeschi per il momento ci regalano soltanto un antipasto di quello che sarà il loro debutto ufficiale sulla lunga distanza e che dovrebbe uscire in primavera sotto il titolo. Per ora bisogna accontentarsi di questo singolo che contiene la nuovissima, una versione ri-registrata di un precedente brano intitolatoe ancorain modalità Game Of Thrones soundtrack.L’heavy rock proposto dai nostri simpatici è abbastanza lineare e tutto sommato prevedibile nei suoi sviluppi, con riferimenti agli onnipresentie ai, anche se a dirla tutta le due canzoni si fanno ascoltare con piacere e non mancano momenti azzeccati e fuori dai canoni classici del genere che richiamano band diverse dai soliti nomi, con alcuni passaggi che spingono molto di più il pedale sull’acceleratore soprattutto inLa versione orchestrale diè carina ma abbastanza trascurabile.Le premesse per un buon disco ci sono, anche se per reggere un full lenghth gliavranno bisogno di molte più frecce ai loro archi.