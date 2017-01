Raramente raccolgo informazioni sui dischi prima di avergli dato almeno un ascolto per il semplice fatto che non voglio farmi condizionare da fattori che con la musica hanno poco a che fare. Non mi interessa sapere se il gruppo è delle isole Vanuatu o ha suonato fino a mezz’ora fa proprio nel garage sotto casa mia, così come poco importa se prima facevano black metal e ora hanno deciso di darsi al pop punk. Il primo ascolto per me deve essere quello più bello, privo di ogni influenza e basato soltanto sulle sensazioni e sulle emozioni che il disco è capace di trasmettere.Premo dunque il tasto Play e lascio che, debut album dei, si racconti soltanto con la musica. Non uno sguardo nemmeno ai testi. L’apertura è affidata alla title track che si dimena tra ritmiche modern hard rock abbastanza sostenute e linee vocali che fanno molto, grazie anche alla voce sporca di. Tutto suona molto made in USA, dalla produzione pulita che mette in risalto il lato più energico della canzone al mood generale. Un inizio discreto che avrebbe meritato un continuo di ben altro spessore e che invece ristagna spesso sulle stesse idee, senza osare praticamente mai un affondo ed è un peccato visto che i nostri non difettano certo per doti tecniche.Al secondo giro prendo informazioni sulla band e scopro con un po’ di sorpresa che isono greci, cosa che onestamente non mi aspettavo visto quanto padroneggiano il genere suonato. Nati nel 2016 dall’idea del chitarrista Nash, vengono presentati come un mix trae se qualcosina dei primi si può trovare sparsa qua e là, della band dinon vi è traccia alcuna, neanche cercandola con il cannocchiale.Il limite più grande diè che ascoltandolo tutto d’un fiato appare un tantino monotono e molto scontato, senza lampi di genio a squarciare il buio. Se escludiamo la già citata title track, le uniche che mi hanno lasciato qualcosa sono la tiratae la conclusivache strizza l’occhio all’hard rock più melodico e classico. Poco per promuovere il disco, abbastanza per sperare in un seguito di altro livello.