Se volessimo coniare una sigla che descrivesse il terzo lavoro dei polacchi, dall'indicativo titolo di, potremmo benissimo scrivere:Il War metal del terzetto di Kielce è, di fatto, musica senza compromessi, estrema senza fronzoli, brutale e marcia sino al midollo, con una atmosfera "live" (ottimo in questo senso il basso "slappato" e la batteria letteralmente indiavolata) che ne esalta la ferocia e la lineare spietatezza.Da un album come questo non dovete aspettarvi chissà quale innovazione o stramberia, al contrario, nella mezz'ora del disco, ascolterete solo "sana" violenza fatta di urla belluine e pezzi molto diretti che sono in grado, oltre che di procedere spediti come bufali impazziti, anche di rallentamenti sulfurei che ne esaltano l'indole oscura e malata e che vi daranno la sensazione di essere investiti da un muro sonoro possente e denso che guarda al passato della musica estrema, grazie ad un sapore anni '80 della produzione, ma anche al presente fatto di follia sonora, ed esecutiva, tipica del genere, il già citato War metal, che altro non è se non una velenosa miscela di death e black metal, miscela di cui isono certamente ottimi interpreti.Vi ricordo, prima di congedarmi, che l'album è già stato rilasciato in formato digitale dalla NWN! a novembre 2016 mentre uscirà a febbraio 2017 nelle versioni CD e vinile che, ne sono sicuro, interesseranno i più accaniti collezionisti di oscurità che si nascondono tra di voi.Adesso andate a farvi del male con