Dono della sintesi e melodie più ficcanti: solo questo manca aiper trovare la quadratura del cerchio.è un concept (tematicamente non troppo originale) sui sentimenti di un essere umano in seguito a uno shock emotivo musicalmente a cavallo tra progressive rock/metal, gothic e melodramma (che traspare nelle orchestrazioni e nell'uso misurato dell'elettronica).Dopo una brevissima overture sinfonica/elettronica, con la titletrack entriamo a capofitto nell'universo sonoro della band, fatto di goth/prog metal, linee vocali non entusiasmanti, arrangiamenti equilibrati ma prolissi.pone l'accento sulla componente epica ed heavy della proposta, con un intermezzo di ispirazione Seventies dalle tinte teatrali.è una traccia lineare e orecchiabile, piacevole ma niente di più, con un break strumentale prettamente progressivo, e fa il paio con la successiva, terzinato folk/bucolico di memoria opethiana.profuma di Strawbs e di Barclay James Harvest, e prelude all'elaborata: incipit sabbathiano, sviluppo più grintoso, buone aperture melodiche, interludio indemoniato ed estenuante prima della ripresa finale. La conclusione è affidata ad, dove l'introduzione "scippata" a Yes e Pink Floyd sfocia in un ostinato pianistico di scuola emersoniana prima della deriva dream-theateriana (e siamo solo all'inizio); l'evoluzione ricorda gli Ayreon più recenti, così come l'intermezzo sinfonico, prima della coda finale (che mi è sembrata del tutto superflua).Di solito il lupo perde il pelo ma non il vizio: riusciranno ia convincere appieno con la prossima release? Noi li aspettiamo al varco...