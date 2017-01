Quella dell'americanoè una musica intima e minimalista, che personalmente trovo un po' noiosa e piatta, ma è innegabilmente elegante, a tratti piacevole, interamente strumentale, sulla falsariga di artisti contemporanei qualiTra momenti, per così dire, "tradizionali" (), veri e propri omaggi all'opera del sopraccitatoe la successivasembrano prese dalla colonna sonora di), contrappunti leggermente più elaborati (), barocchismi timbrici e dinamici (i sintetizzatori eterei dio della conclusiva, e a tratti ambient,, o le armonie sospese della titletrack), i 52 minuti discorrono inesorabili lasciando comunque quel senso di pace e di armonia caratteristico di questa musica.Troppo distante dai canoni del rock in genere per poter dare un voto...