Il curriculum dei due membri dei greciè di tutto rispetto: lui,, ha studiato chitarra al Berklee di Boston (rinomata accademia che ha "lanciato" band anche importanti, penso ai Dream Theater, ma non solo), oltre ad avere esperienza come turnista sia come musicista (Rage Of Romance), che come cantante (dal jazz al rock); lei,, si è perfezionata alla National Academy of Music di Sofia, Bulgaria., mi viene da dire dopo aver ascoltato questo, un polpettone di heavy/gothic metal (?) senza coraggio, senza grinta e, soprattutto, con scarsissima personalità. Già dall'introduttiva titletrack l'originalità è ai minimi: i cori e le atmosfere cinematografiche da kolossal non presentano niente che non sia già stato proposto da altri prima di loro. L'approccio mainstream, l'elettronica in evidenza e le melodie di facile presa ma piatte non aiutano la successiva, così come stupisce negativamente, di fatto un brano fotocopia del primo (c'è giusto un intermezzo narrato in più). Sualeggia lo spettro degli Evanescence, mentre fa ben sperare l'inizio più deciso di, che però evolve in modo scontato tra cliché hard rock e boutade heavy metal. Intornano le timbriche sintetiche, ma sono fini a sé stesse perché si perdono nel nulla, così come i riffoni goffamente pesanti.parte come una ballad pianistica tradizionale per prendere poi una strada simil-Rage di metà Anni Novanta, e fa il paio con, lento più tradizionale e, nuovamente, insipido. Il finale non è da buttare:è probabilmente il brano più riuscito del lotto, dove tutte le influenze (synth moderni, tentazioni sinfoniche, aperture melodiche, riff graffianti) trovano una loro dimensione strutturata e organica, così comebrilla per gli arrangiamenti essenziali ed equilibrati.L'esordio dei greci è altalenante, c'è poco da fare. Gli ultimi minuti del full-length lasciano qualche speranza, ma per ora non ci siamo. Rimandati...